Индийский штамм коронавируса Дельта, который сейчас распространяется по территории страны и провоцирует массовое инфицирование людей, более непредсказуем.

Об этом рассказал во время часа вопросов к правительству в Раде 22 октября 2021 года глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Штамм Дельта, который сейчас свирепствует в Украине, имеет особенность, он непредсказуем — как в распространении на территории страны, так и в ходе болезни, которую он провоцирует. Это замечают во всем мире, и это видят все — кроме ковидиотов и антивакцинаторов, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, из-за способности мутации провоцировать более сложный ход болезни возросло в пять-шесть раз потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с Дельтой.

— Средние расходы жидкого кислорода за сутки в больницах по сравнению с аналогичным периодом апреля 2021 года увеличились в два раза. Есть города, где потребление кислорода достигает сегодня 45-50 т в сутки, — добавил он.

Именно со штаммом коронавируса Дельта специалисты связывают значительное ухудшение эпидситуации в Украине осенью 2021 года. Граждан призывают тщательнее соблюдать карантин.