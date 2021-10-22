Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине.

Глава ведомства выступил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 22 октября 2021 года.

— На этот раз кривая заболеваемости резко возрастает. Каждые две-три недели количество случаев коронавируса удваивается, — отметил Виктор Ляшко.

Он сообщил, сколько людей умерли от вируса.

— Украина потеряла 62 тыс. граждан — это население таких городов, как Борисполь, Первомайск, Коломыя, — добавил он.

С середины сентября в Украине начала стремительно ухудшаться ситуация с коронавирусом. В октябре обстановка стала крайне сложной — суточное количество больных и летальных случаев постоянно росло. Из-за этого увеличилась нагрузка на медицинскую систему страны, а на кладбищах даже возникли очереди.

По обновленным данным Минздрава, по состоянию на 22 октября в стране выявили 23 785 новых случаев болезни. За сутки от вируса умерли 614 граждан.