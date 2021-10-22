Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко доповів про ситуацію з коронавірусом в Україні.

Очільник відомства виступив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 22 жовтня 2021 року.

– Цього разу крива захворюваності різко зростає. Кожні два-три тижні кількість випадків коронавірусу подвоюється, – зазначив Віктор Ляшко.

Він повідомив, скільки людей померли від вірусу.

– Україна втратила 62 тис. громадян – це населення таких міст, як Бориспіль, Первомайськ, Коломия, – додав він.

З середини вересня в Україні почала стрімко погіршуватися ситуація з коронавірусом.

У жовтні стан став вкрай складним – добова кількість хворих та летальних випадків постійно зростала. Через це збільшилося навантаження на медичну систему країни, а на кладовищах навіть виникли черги.

За оновленими даними МОЗ, станом на 22 жовтня у країні виявили 23 785 нових випадків хвороби. За добу від вірусу померли 614 громадян.