Індійський штам коронавірусу Дельта, який нині шириться територією країни та провокує масове інфікування людей, більш непрогнозований.

Про це розповів під час години запитань до уряду у Раді 22 жовтня 2021 року очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Штам Дельта, який нині лютує в Україні, має особливість, він непрогнозований – як у поширенні на території країни, так і у перебігу хвороби, яку він провокує. Це помічають у всьому світі, і це бачать всі – окрім ковідіотів та антивакцинаторів, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, через здатність мутації провокувати більш складний перебіг захворюваності зросло у п’ять-шість разів споживання кисню на одного пацієнта, госпіталізованого з Дельтою.

– Середні витрати рідкого кисню на добу у лікарнях, порівняно з аналогічним періодом квітня 2021 року, збільшилися удвічі. Є міста, де споживання кисню сягає сьогодні 45-50 т на добу, – додав він.

Саме зі штамом коронавірусу Дельта фахівці пов’язують значне погіршення епідситуації в Україні восени 2021 року.

Стан став критичним у жовтні.

Громадян закликають ретельніше дотримуватися карантинних обмежень.