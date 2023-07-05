В Алешки вернулся Covid-19, в Геническе участились случаи кишечных инфекций

Во временно оккупированных Алешках Херсонской области фиксируют распространение заболеваемости Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Евгений Рищук.

Он отметил, что после затопления в результате теракта на Каховской ГЭС в Алешках также были случаи заболевания гепатитом А.

— На сегодня в больнице находятся около 70 пациентов, из них около 20-30 больных коронавирусом. У нас он пошел в город. Также есть несколько человек с инфекционными заболеваниями после подтопления. Сейчас в больнице делают вакцинацию, оккупационные власти привезли вакцину от гепатита, — рассказал Рищук.

По его словам, первыми вакцинируют представителей оккупационной власти.

В то же время в Геническе Херсонской области наблюдают увеличение случаев заболевания кишечными инфекциями.

Как сообщил депутат Генического городского совета Юлиан Лучко, уже есть информация о том, что оккупационные власти пытаются провести вакцинацию.

— Никто не понимает, что это за вакцинация. Есть очень большое опасение, что вакцина хранилась и доставлялась не в тех условиях. Но статистика, информация о массовых заболеваниях кишечных, особенно холеры, оккупационные власти скрывают, никто об этом вслух не говорит, — сказал он.