В Олешки повернувся Covid-19, у Генічеську почастішали випадки кишкових інфекцій

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області фіксують поширення захворюваності на Covid-19.

Про це повідомив мер міста Євген Рищук.

Він зазначив, що після затоплення внаслідок теракту на Каховській ГЕС в Олешках також були випадки захворювання на гепатит А.

– На сьогодні в лікарні перебувають близько 70 пацієнтів, з них близько до 20-30 хворі на коронавірус. У нас він пішов у місто. Також є декілька людей з інфекційними захворюваннями після підтоплення. Зараз у лікарні проводять вакцинацію, окупаційна влада привезла вакцину від гепатиту, – розповів Рищук.

За його словами, першими вакцинують представників окупаційної влади.

Водночас у Генічеську Херсонської області спостерігають збільшення випадків захворювання на кишкові інфекції.

Як повідомив депутат Генічеської міської ради Юліан Лучко, вже є інформація про те, що окупаційна влада намагається провести вакцинацію.

– Ніхто не розуміє, що це за вакцинація. Є дуже велике побоювання, що вакцина зберігалась і доставлялась не в тих умовах. Але статистика, інформація про масові захворювання кишкові, особливо холери, окупаційною владою приховується, ніхто про це вголос не каже, – сказав він.