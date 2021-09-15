До конца 2022 года каждый человек в мире должен получить укол от коронавируса.

Такую цель ставит новый глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

— Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели — провести вакцинацию всех людей без исключения до конца 2022 года, — уточнил Абдулла Шахид.

Для этого мировое сообщество должно приложить решительные усилия.

— Мы не сможем быть в безопасности, пока все не защитимся, — добавил он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Несмотря на то, что прививки делают уже почти год, темпы иммунизации во многих странах оставляют желать лучшего.

Одни страны начали колоть третьи дозы, другие же пока пытаются только обеспечить граждан первой. Медленно этот процесс проходит и в Украине, где уколы начали делать с февраля 2021 года, с июля иммунизироваться могут все желающие.

Источник: ООН