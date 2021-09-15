До кінця 2022 року кожна людина у світі має отримати укол від коронавірусу.

Таку мету ставить новий очільник Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід.

– Я планую зробити все, що під силу очільнику ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо досягти поставленої мети – провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року, – уточнив Абдулла Шахід.

Для цього світова спільнота повинна докласти більше зусиль.

– Ми не зможемо бути у безпеці, доки всі не захистимося, – додав він.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Попри те, що щеплення роблять уже майже рік, темпи імунізації у багатьох країнах залишають бажати кращого.

Одні країни почали колоти треті дози, інші ж поки намагаються лише забезпечити громадян першими. Повільно цей процес проходить і в Україні, де уколи почали робити з лютого 2021 року, з липня імунізуватися можуть всі охочі.

Джерело: ООН