До кінця 2022 року кожна людина у світі має отримати укол від коронавірусу.
Таку мету ставить новий очільник Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід.
– Я планую зробити все, що під силу очільнику ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо досягти поставленої мети – провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року, – уточнив Абдулла Шахід.
Для цього світова спільнота повинна докласти більше зусиль.
– Ми не зможемо бути у безпеці, доки всі не захистимося, – додав він.
Питання життя і смерті: військовослужбовців США зобов’язали вакцинуватися до 15 грудня
Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Попри те, що щеплення роблять уже майже рік, темпи імунізації у багатьох країнах залишають бажати кращого.
Одні країни почали колоти треті дози, інші ж поки намагаються лише забезпечити громадян першими. Повільно цей процес проходить і в Україні, де уколи почали робити з лютого 2021 року, з липня імунізуватися можуть всі охочі.
Джерело: ООН