Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины от Covid-19 Janssen (Jcovden) в рамках международной инициативы Covax.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что вакцина распределена и доставлена ​​Минздравом в 21 область Украины и Киев. Например, Днепропетровская область получила 10 тыс. доз, Харьковская – 6 тыс., Черновицкая – 5 тыс., Киевская и Львовская – по 4 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden).

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Janssen – это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Имеет торговое название Jcovden.

Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Нуждается в температуре хранения от +2 до +8 С. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет. В Украине для первоначального курса вакцинации вводят одну дозу.

Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, а также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и многие другие страны. В Украине вакцину Janssen зарегистрировали 2 июля 2021 года.

Доставка вакцины Janssen (Jcovden) стала возможной благодаря финансовой поддержке Великобритании.