Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 100 тис. доз векторної вакцини від Covid-19 Janssen (Jcovden) в рамках міжнародної ініціативи Covax.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Відзначається, що вакцина розподілена і доставлена МОЗ в 21 область України і Київ. Наприклад, Дніпропетровська область отримала 10 тис. доз, Харківська – 6 тис., Чернівецька – 5 тис., Київська та Львівська – по 4 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden).

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Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Має торгову назву Jcovden.

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтована ДНК, що кодує шиповидний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Вакцина призначена для людей віком від 18 років. В Україні для початкового курсу вакцинації вводять одну дозу.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, а також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада і багато інших країн. В Україні вакцину Janssen зареєстрували 2 липня 2021 року.

Доставка вакцини Janssen (Jcovden) стала можливою завдяки фінансовій підтримці Великої Британії.