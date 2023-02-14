Двое украинских военнослужащих, которые потеряли руки в результате минно-взрывных ранений, через несколько недель получат бионические протезы верхних конечностей Hero Arms. Это станет возможным благодаря проекту Superhumans.

— Первыми украинскими пациентами, которые получат протезы от Open Bionics стали Андрей Гидзун и Виталий Иващук. Подготовительные процедуры для установки протезов Hero Arms они прошли в Мюнхене, — сообщается в пресс-релизе проекта Superhumans.

Затем, спустя некоторое время, когда клиника Superhumans во Львове полноценно откроется, все этапы протезирования будут выполнять в Украине.

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Инвестиции в запуск реабилитационного медицинского центра Superhumans во Львове оценивают в $54 млн. Средства для финансирования проекта привлекают в Украине и за рубежом методом фандрейзинга.

Первый корпус Центра реабилитации, протезирования и реконструктивной хирургии Superhumans откроют во Львове весной на базе одной из местных больниц.

Клиника Superhumans будет фокусироваться на протезировании взрослых и детей, хирургических операциях по реконструкции и восстановлению изуродованных частей тела, в частности лица, а также на лечении посттравматического стрессового расстройства.

В клинике будет 100 коек, две операционные, лаборатория по изготовлению протезов и физиотерапевтическое отделение.