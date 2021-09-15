Свыше 27 тыс. новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Турции 13 сентября. На сегодня это рекордный показатель по стране с мая 2021 года. Каждый день от осложнений, вызванных Covid-19, здесь умирают в среднем 270 человек.

Рост Covid-статистики начался с середины июля, после того, как на территории Турции были почти отменены такие ключевые требования по профилактике заражений коронавирусом, как масочный режим и социальная дистанция.

Не исключено, что свою роль сыграл и курортный сезон с его многомиллионным наплывом желающих отдохнуть на морских побережьях Турции.

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С начала пандемии в Турции было зафиксировано свыше 6 млн случаев Covid-19. Это один из самых высоких показателей в мире. От осложнений, вызванных инфекцией умерли более 60 тысяч человек. При этом, согласно данным турецкого Минздрава, почти 50% жителей страны полностью вакцинированы.

Напомним, что еще в июле 2021 года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти республики не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае роста распространения Covid-штамма Дельта.