Понад 27 тис. нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію було зафіксовано в Туреччині 13 вересня. На сьогодні це рекордний показник по країні з травня 2021 року. Кожен день від ускладнень, викликаних Covid-19, тут помирають в середньому 270 осіб.

Зростання Сovid-статистики почалося з середини липня, після того, як на території Туреччини були майже скасовані такі ключові вимоги щодо профілактики заражень коронавірусом, як масковий режим і соціальна дистанція.

Не виключено, що свою роль зіграв і курортний сезон з його багатомільйонним напливом бажаючих відпочити на морських узбережжях Туреччини.

З початку пандемії в Туреччині було зафіксовано понад 6 млн випадків Covid-19. Це один з найвищих показників у світі. Від ускладнень, викликаних коронаінфекцією, померли понад 60 тисяч осіб. При цьому, згідно з даними турецького МОЗ, майже 50% жителів країни повністю вакциновані.

Нагадаємо, що ще в липні 20212 міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що влада республіки не виключає закриття країни для іноземних туристів у разі зростання поширення Covid-штаму Дельта.