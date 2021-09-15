Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

В Туреччині великий спалах Covid-19: найвищі показники з травня

15 Вересня, 11:35 Вікторія Яснопольська
турция
Джерело: Depositphotos

Понад 27 тис. нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію було зафіксовано в Туреччині 13 вересня. На сьогодні це рекордний показник по країні з травня 2021 року. Кожен день від ускладнень, викликаних Covid-19, тут помирають в середньому 270 осіб.

Зростання Сovid-статистики почалося з середини липня, після того, як на території Туреччини були майже скасовані такі ключові вимоги щодо профілактики заражень коронавірусом, як масковий режим і соціальна дистанція.

Не виключено, що свою роль зіграв і курортний сезон з його багатомільйонним напливом бажаючих відпочити на морських узбережжях Туреччини.

Читайте також:

Питання життя і смерті: військовослужбовців США зобов’язали вакцинуватися до 15 грудня

З початку пандемії в Туреччині було зафіксовано понад 6 млн випадків Covid-19. Це один з найвищих показників у світі. Від ускладнень, викликаних коронаінфекцією, померли понад 60 тисяч осіб. При цьому, згідно з даними турецького МОЗ, майже 50% жителів країни повністю вакциновані.

Нагадаємо, що ще в липні 20212 міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що влада республіки не виключає закриття країни для іноземних туристів у разі зростання поширення Covid-штаму Дельта.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика , Туреччина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка