В Украине на прошлой неделе с коронавирусом госпитализировали 34 333 человека, из которых 31 277 (91,1%) не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на данные информационно-аналитической системы MedData за 1-7 ноября 2021 года.

— Вакцинация предотвращает тяжелое течение Covid-19 и спасает жизни. Лучшая защита от коронавируса выстраивается через 14 дней после прививки второй дозой вакцины, которую следует получить в рекомендуемый интервал, — отметили в Минздраве.

Этот интервал составляет для:

CoronaVac/Sinovac — 14-28 дней;

Comirnaty/Pfizer — 21-28 дней;

Moderna — 28 дней;

AstraZeneca — 4-12 недель.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, которые получили две дозы антиковидной вакцины, в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз ниже риск госпитализации с Covid-19 и смерти от этой болезни, чем непривитые.

Сейчас Украина имеет 10,32 млн доз различных вакцин, в том числе 2,93 млн доз вакцины Moderna, 0,83 млн доз AstraZeneca, 4,56 млн доз CoronaVac от Sinovac, 2 млн доз Comirnaty от Pfizer, поэтому для прививки можно выбрать один из этих препаратов.

По состоянию на 9 ноября в Украине коронавирус подтвердили у 18 988 человек. Выздороветь удалось 16 609 людям, а умерли — 833.

Больше всего больных в Днепропетровской (2 042), Одесской (1 516), Львовской (1 352), Харьковской (1 314) областях и г. Киев (1 204). Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.