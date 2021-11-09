В Україні минулого тижня з коронавірусом госпіталізували 34 333 людей, з яких 31 277 (91,1%) не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на дані інформаційно-аналітичної системи MedData за 1-7 листопада 2021 року.

– Вакцинація запобігає важкому перебігу Covid-19 та рятує життя. Найкращий захист від коронавірусу вибудовується через 14 днів після щеплення другою дозою вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал, – зазначили у МОЗ.

Цей інтервал становить для:

CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів;

Comirnaty/Pfizer — 21-28 днів;

Moderna — 28 днів;

AstraZeneca — 4-12 тижнів.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, люди, які отримали дві дози антиковідної вакцини, у п’ять разів рідше заражаються та мають більш ніж в 10 разів нижчий ризик госпіталізації Covid-19 та смерті від цієї хвороби, ніж нещеплені.

Нині Україна має 10,32 млн доз різних вакцин, зокрема 2,93 млн доз вакцини Moderna, 0,83 млн доз AstraZeneca, 4,56 млн доз CoronaVac від Sinovac, 2 млн доз Comirnaty від Pfizer, тому для щеплення можна обрати один з цих препаратів.

Станом на 9 листопада в Україні коронавірус підтвердили у 18 988 людей. Одужати вдалося 16 609 особам, а померли – 833.

Найбільше хворих у Дніпропетровській (2 042), Одеській (1 516), Львівській (1 352), Харківській (1 314) областях і м. Київ (1 204). Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.