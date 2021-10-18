В Украине красную зону эпидемической опасности могут ввести в других областях. По состоянию на 18 октября в эту зону уже вошли пять регионов.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга 18 октября.

— Не исключаем, что в ближайшее время красный уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах, — отметил он.

Кузин утверждает, что только за прошедшую неделю в Украине подтвердили более 105 тыс. новых случаев заболевания. Это на 11% больше, чем неделей ранее. Всего койки для Covid-больных заняты на 57%.

За прошедшую неделю от осложнений, которые вызвал вирус, умерли 2 300 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее.

По словам санврача, на рост количества больных влияет распространение в стране штамма коронавируса Дельта, который опаснее и протекает более тяжело, чем базовый штамм.

По состоянию на 11 октября в ЦОЗ сообщили, что штамм Дельта регистрируют в каждой области. Официально зафиксировали 1 840 случаев этого варианта.

Сейчас уровень заболеваемости коронавирусом превышен в большинстве регионов. Но наихудшая ситуация в Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях, где уже ввели красную зону карантина.