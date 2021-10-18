По состоянию на понедельник, 18 октября, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал свыше 9 тыс. человек. Согласно данным МОЗ, показателям красной зоны соответствуют пять областей Украины. Сегодня, 18 октября, к Херсонской области, которая вошла в красную зону 15 октября, присоединились еще четыре – Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская.

Самыми эпидемически спокойными выглядят Кировоградская и Полтавская области. Здесь самые низкие в Украине показатели уровня заболеваемости.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

С 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону эпидемической опасности. А с 10 октября сразу 15 областей переместились в оранжевый статус. На сегодня, 18 октября, в оранжевой зоне эпидопасности – 14 регионов страны.