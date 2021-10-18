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У червоній зоні епідемічної небезпеки п’ять областей України

18 Жовтня 2021, 09:40 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на понеділок, 18 жовтня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав понад 9 тис. осіб. Згідно з даними МОЗ, показникам червоної зони відповідають п’ять областей України. Сьогодні, 18 жовтня, до Херсонської області, яка увійшла в червону зону 15 жовтня, приєдналися ще чотири – Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська.

Найбільш епідемічно спокійними виглядають Кіровоградська та Полтавська області. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.

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Червоний рівень епідопасності є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.

З 23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. А з 10 жовтня відразу 15 областей перемістилися в помаранчевий статус. На сьогодні, 18 жовтня, в помаранчевій зоні епідопасності – 14 регіонів країни.

Джерело
МОЗ
Теги
епідемія , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика
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