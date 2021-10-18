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Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 416 нових випадків

18 Жовтня 2021, 09:00 Ольга Тетеріна
Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 416 нових випадків
Джерело: Pexels

Станом на 18 жовтня 2021 року у Києві зафіксували 416 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Загалом у столиці – 244 646 підтверджених випадків хвороби.

Протягом доби у столиці підтвердили 22 летальних випадки від вірусу, загалом – 5 686.

Водночас протягом дня 229 людей подолали коронавірус, за увесь час – 224 570 громадянина.

Загалом у країні станом на 18 жовтня 2021 року виявили  2 644 694 випадки хвороби. Після вихідних незначно зменшився добовий приріст хворих, за останній день їх – 9 524.

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Щодо регіонів, то, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, нині найгірша ситуація в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703) і Львівській (546) областях. Столиця поки що не перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус у Києві , статистика
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