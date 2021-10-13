В Україні діти почали частіше хворіти на коронавірус у важкій формі та потребувати госпіталізації.

Про це повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров.

– Якщо під час першої-другої хвиль Київська міська дитяча інфекційна лікарня була майже порожньою, то станом на 12 жовтня вона заповнена на 53%, – зазначив Сергій Дубров.

Окрім Києва, така тенденція фіксується й в інших регіонах.

Діти почали частіше потребувати стаціонарного лікування та кисневої терапії.

Крім того, є і летальні випадки серед них.

Щодо ресурсів медичної системи, то в Україні наразі є приблизно 50 тис. ліжок для хворих на коронавірус, їхню кількість можна збільшити до 90 тис.

Також фахівець розповів, що Київ протягом двох тижнів не входить до трійки лідерів за кількістю нових хворих. За його словами, це пов’язано з рівнем вакцинації від коронавірусу.