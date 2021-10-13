В Украине дети стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме и нуждаться в госпитализации.

Об этом сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров.

— Если во время первой-второй волн Киевская городская детская инфекционная больница была почти пустой, то по состоянию на 12 октября она заполнена на 53%, — отметил Сергей Дубров.

Кроме Киева, такая тенденция фиксируется и в других регионах.

Дети стали чаще нуждаться в стационарном лечении и кислородной терапии.

Кроме того, есть и летальные случаи среди них.

Касательно ресурсов медицинской системы, то в Украине сейчас примерно 50 тыс. коек для больных коронавирусом, их количество можно увеличить до 90 тыс.

Также специалист рассказал, что Киев в течение двух недель не входит в тройку лидеров по количеству новых больных. По его словам, это связано с уровнем вакцинации от коронавируса.