По состоянию на 18 октября 2021 года в Киеве зафиксировали 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в столице — 244 646 подтвержденных случаев болезни.

В течение суток в столице подтвердили 22 летальных случая от вируса, всего — 5 686.

В то же время в течение дня 229 человек преодолели коронавирус, за все время – 224 570 граждан.

Всего в стране по состоянию на 18 октября 2021 года выявили 2 644 694 случая болезни. После выходных незначительно уменьшился суточный прирост больных, за последний день их – 9 524.

Что касается регионов, то, по статистике коронавируса в Украине, сейчас наихудшая ситуация в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях. Столица пока не принаджелит к лидерам по темпам распространения вируса.