Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу 18 жовтня.

В Україні червону зону епідемічної небезпеки можуть запровадити в інших областях. Станом на 18 жовтня до цієї зони вже увійшли п’ять регіонів.

– Не виключаємо, що найближчим часом червоний рівень можуть встановити й в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах, – зазначив він.

Кузін стверджує, що лише за минулий тиждень в Україні підтвердили понад 105 тис. нових випадків захворювання. Це на 11% більше, ніж тиждень раніше. Всього ліжка для Covid-хворих зайняті на 57%.

За минулий тиждень від ускладнень, які викликав вірус, померли 2300 людей, що на 22% більше, ніж тижнем раніше.

За словами санлікаря, на зростання кількості хворих впливає поширення у країні штаму коронавірусу Дельта, який небезпечніший та має тяжчий перебіг, аніж базовий штам.

Станом на 11 жовтня у ЦГЗ повідомили, що штам Дельта реєструють у кожній області. Офіційно зафіксували 1 840 випадків цього варіанту.

Нині рівень захворюваності на коронавірус перевищений у більшості регіонів. Але найгірша ситуація у Херсонській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій та Запорізькій областях, де вже запровадили червону зону карантину.