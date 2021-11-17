В Украине назначили на должность председателя Национальной службы здоровья Украины Наталью Гусак. До этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С января 2020 года Наталья Гусак была на посту замглавы Черновицкой областной госадминистрации, курировала медицинское направление, а также возглавляла госпитальный совет. Ранее она была региональным координатором программы поддержки реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях ULEAD.

Гусак получила наибольшее количество баллов по результатам конкурса на главу НСЗУ и большинство наблюдателей, которые присутствовали на собеседованиях, отдали свои голоса за нее.

Кроме того, 6 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко порекомендовал ее на должность главы НСЗУ. Он считает, что в Гусак есть необходимый опыт работы для того, чтобы возглавить службу.

Читайте также: В Украине официально назначили Наталью Гусак на должность главы НСЗУ

Предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко подал в отставку в конце 2019 года. В январе 2022 года провели конкурс на должность главы НСЗУ, финалистами которого стали в. и. о. НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева, глава одного из департаментов НСЗУ Андрей Виленский.

Однако в мае 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отклонил все кандидатуры. 14 июля 2021 года Кабинет Министров назначил Дмитрия Самофалова временным исполняющим обязанности главы Нацслужбы здоровья.

В Минздраве отметили, что Национальная служба здоровья Украины является важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.

Фото: Наталья Гусак