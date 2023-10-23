В Минздраве планируют развивать медицинский туризм и фармацевтическую отрасль в Украине. Об этом шла речь во время встречи министра здравоохранения Виктора Ляшко с представителями Торгово-промышленной палаты (ТПП).

ТПП объявила о готовности оказывать консультативную и организационную поддержку для Минздрава, чтобы налаживать сотрудничество с иностранными фармацевтическими партнерами.

В Минздраве планируют продвигать украинские медуслуги на уровне международных и сделать это источником дохода.

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Сейчас в мире около 50 млн человек в год ищут медпомощь за рубежом.

Виктор Ляшко сказал, что нужно, чтобы рейтинг украинских врачей был выше среднего. Иностранцы должны знать об украинской медицине как о высококачественной.

Несмотря на все сложности в стране, в Минздраве призывают использовать все шансы для продвижения нашей медицинской отрасли в мире.

— Понятно, что это сложно делать сейчас, из-за войны и отсутствия авиасообщения, но мы должны использовать это время на продвижение отрасли на международном уровне, — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Однако министр подчеркнул, что прежде всего нужно улучшить качество медуслуг для украинцев.

К 2020 году в Украину с целью лечения приезжало около 60 тыс. человек. Каждый пациент тратил $2,8 тыс. в среднем только на медуслуги.