У МОЗ планують розвивати медичний туризм та фармацевтичну галузь в Україні. Про це йшлося під час зустрічі міністра охорони здоров’я, Віктора Ляшка з представниками Торгово-промислової палати (ТПП).

ТПП оголосила про готовність надавати консультативну та організаційну підтримку для МОЗ, щоб налагоджувати співпрацю з іноземними фармацевтичними партнерами.

У МОЗ планують просувати українські медпослуги на рівні міжнародних та зробити це джерелом доходу.

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Наразі у світі близько 50 млн людей на рік шукають меддопомогу за кордоном.

Віктор Ляшко сказав, що потрібно, щоб рейтинг українських лікарів був вище середнього. Іноземці мають знати про українську медицину як про високоякісну.

Попри всі складнощі в країні, у МОЗ закликають використати всі шанси для просування нашої медичної галузі у світі.

– Зрозуміло, що це складно робити зараз, через війну та неможливість авіасполучення, але ми маємо використати цей час на промоцію галузі на міжнародному рівні, – сказав міністр охорони здоровя Віктор Ляшко.

Однак міністр підкреслив, що насамперед потрібно покращити якість медпослуг для українців.

До 2020 року до України з метою лікування приїжджало близько 60 тис. людей. Кожен пацієнт витрачав $2,8 тис. в середньому тільки на медпослуги.