В Украине впервые полицейский вертолет осуществил транспортировку донорского органа для пересадки больному ребенку.

Об этом сообщили в полиции Львовской области. Донорскую печень вертолетом транспортировали из Винницы во Львов. Орган предназначен для пересадки ребенку, которого прооперируют во Львовской городской больнице скорой медицинской помощи.

В полиции отметили, что вертолет преодолел расстояние почти 400 км за полтора часа, поэтому шансы спасти ребенку жизнь выросли в разы.

Транспортировка органа состоялась в рамках программы аэромедицинской эвакуации, которая реализуется во Львовськой области по инициативе Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения Украины.

12 января в больнице имени Ющенко состоялась операция по изъятию донорских органов: сердца, почек и печени. В ночь с 10 на 11 января в крайне тяжелом состоянии и без сознания в медучреждение попал 44-летний мужчина. Ему диагностировали смерть мозга вследствие инсульта. Родные пациента согласились на донорство.

Для изъятия органов в больницу прибыли три бригады трансплантологов: из Львова, из Национального института хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова в Киеве и с Винницкой областной клинической больницы им. Пирогова. Именно в последней сегодня должна состояться трансплантация сердца.

Также в то время из Львова вылетел самолет для транспортировки печени (именно ее должны пересадить ребенку) и почки. Другую почку должны транспортировать в Киев.

Источник: полиция Львовской области,Сергей Борзов

Фото: полиция Львовской области