В Україні вперше поліцейський гелікоптер здійснив транспортування донорського органу для пересадки хворій дитині.

Про це повідомили в поліції Львівської області. Донорську печінку гелікоптером транспортували з Вінниці до Львова. Орган призначений для пересадки дитині, яку прооперують у Львівській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

У поліції зазначили, що гелікоптер подолав відстань майже 400 км за півтори години, тому шанси врятувати дитині життя зросли в рази.

Транспортування органу відбулося в межах програми аеромедичної евакуації, яка реалізується на Львівщині за ініціативи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я України.

12 січня у лікарні імені Ющенка відбулася операція з вилучення донорських органів: серця, нирок і печінки. У ніч з 10 на 11 січня у вкрай важкому стані та без свідомості у медзаклад потрапив 44-річний чоловік. Йому діагностували смерть мозку внаслідок інсульту. Рідні пацієнта погодилися на донорство.

Для вилучення органів в лікарню прибули три бригади трансплантологів: зі Львова, з Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова у Києві та з Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова. Саме в останній сьогодні має відбутися трансплантація серця.

Також на той час зі Львова вилетів літак для транспортування печінки (саме її мають пересадити дитині) та нирки. Іншу нирку мають транспортувати у Київ.

Джерело: поліція Львівської області, Сергій Борзов

Фото: поліція Львівської області