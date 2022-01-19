В Украине сократили срок действия Covid-сертификатов

Правительство Украины приняло решение сократить срок действия Covid-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. После бустерной дозы Covid сертификаты начнут действовать при условии появления технической возможности.

По словам Ляшко для тех, кто вакцинируется бустерной дозой, срок сертификата, генерируемый в Дії, будет продлен и будет иметь срок действия тоже 270 дней, то есть 9 месяцев.

Планируется также обновить порядок формирования и использования Covid-сертификата, установление срока действия Covid-сертификатов в течение 270 дней, определение порядка формирования и использования Covid-сертификатов после получения бустерной дозы.

– Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности, – говорится в решении.

Сокращение срока годности Covid-сертификатов проводится в соответствии с подобными действиями некоторых стран Европейского союза (Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия), которые начали сокращать срок действия документов о вакцинации до 270 дней. Остальные государства, исходя из динамики распространения заболеваемости Covid-19, в ближайшее время также изменят сроки годности документов.

— Итак, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок, — говорится в решении.

В Украине, как и в большинстве других стран, началась вакцинация бустерной дозой. Поэтому возникла необходимость определить порядок формирования и использования Covid-сертификатов на основании получения бустерной дозы.

Источник: Кабмин