В Україні скоротили термін дії Covid-сертифікатів

Уряд України вирішив скоротити термін дії Covid-сертифіката після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Після отримання бустерної дози Covid-сертифікати почнуть діяти за умови появи технічної можливості.

За словами Ляшка, для тих, хто вакцинується бустерною дозою, термін сертифіката, що генерується в Дії, буде продовжений і діятиме теж 270 днів, тобто 9 місяців.