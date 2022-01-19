Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

В Україні скоротили термін дії Covid-сертифікатів

19 Січня 2022, 13:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сертификат
Джерело: Depositphotos

Уряд України вирішив скоротити термін дії Covid-сертифіката після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Після отримання бустерної дози Covid-сертифікати почнуть діяти за умови появи технічної можливості.

За словами Ляшка, для тих, хто вакцинується бустерною дозою, термін сертифіката, що генерується в Дії, буде продовжений і діятиме теж 270 днів, тобто 9 місяців.

Планується також оновити порядок формування та використання Covid-сертифіката, встановлення терміну чинності Covid-сертифікатів у 270 днів, визначення порядку формування та використання Covid-сертифікатів після отримання бустерної дози.

– Установити, що сертифікати, які підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі медичних записів про вакцинацію від зазначеної хвороби з урахуванням бустерної дози, формуються з моменту технічної можливості, – йдеться у рішенні уряду.

Скорочення терміну придатності Covid-сертифікатів проводиться  відповідно до подібних дій деяких країн Європейського Союзу (Ліхтенштейн, Німеччина, Литва, Латвія, Австрія, Чехія), які почали скорочувати термін чинності документів про вакцинацію до 270 днів.  Решта держав, з огляду на динаміку поширення захворюваності на Covid-19, найближчим часом також змінить терміни придатності документів.

– Отже, для належної взаємодії із довірчою мережею Європейського Союзу та з урахуванням результатів спостережень щодо періоду дієвості вакцин, Україні також доцільно застосувати зазначений строк, – йдеться у рішенні.

В Україні, як і в більшості інших країн, почалася вакцинація бустерною дозою. Тому виникла потреба визначити порядок формування та використання Covid-сертифікатів на підставі отримання бустерної дози.

Джерело: Кабмін

Теги
Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь