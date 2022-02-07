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В Украине сократили срок нахождения на самоизоляции Covid-больных

7 февраля 2022, 16:42
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
карантин, коронавірус
Источник: Depositphotos

Для пациентов с коронавирусом сократили рекомендуемый срок нахождения на самоизоляции.

Теперь люди могут контактировать с другими раньше.

Когда можно завершать самоизоляцию:

  • через пять дней с момента появления симптомов или получения положительного теста на коронавирус, условие – отсутствие симптомов;
  • это можно сделать и раньше в случае отрицательного ПЦР-теста.

Ранее Минздрав рекомендовал находиться на самоизоляции 10 дней — со времени появления симптомов или получения положительного результата должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть никаких симптомов заболевания.

Сейчас в Украине распространяется штамм коронавируса Омикрон. Он провоцирует больше случаев заболевания, в то же время люди болеют в более легкой форме, чем это было раньше.

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Поэтому пациентов реже госпитализируют в больницы.

Чтобы уберечься от инфицирования, следует заранее позаботиться о своем здоровье и вакцинироваться от коронавируса.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , самоізоляція
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