Для пациентов с коронавирусом сократили рекомендуемый срок нахождения на самоизоляции.

Теперь люди могут контактировать с другими раньше.

Когда можно завершать самоизоляцию:

через пять дней с момента появления симптомов или получения положительного теста на коронавирус, условие – отсутствие симптомов;

это можно сделать и раньше в случае отрицательного ПЦР-теста.

Ранее Минздрав рекомендовал находиться на самоизоляции 10 дней — со времени появления симптомов или получения положительного результата должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть никаких симптомов заболевания.

Сейчас в Украине распространяется штамм коронавируса Омикрон. Он провоцирует больше случаев заболевания, в то же время люди болеют в более легкой форме, чем это было раньше.

Поэтому пациентов реже госпитализируют в больницы.

Чтобы уберечься от инфицирования, следует заранее позаботиться о своем здоровье и вакцинироваться от коронавируса.