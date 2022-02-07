Для пацієнтів з коронавірусом зменшено рекомендований термін перебування на самоізоляції.
Відтепер люди можуть контактувати з іншими раніше.
Коли можна завершувати самоізоляцію:
- через п’ять днів з моменту появи симптомів чи отримання позитивного тесту на коронавірус, умова – відсутність симптомів;
- це можна зробити й раніше у разі негативного ПЛР-тесту.
Раніше МОЗ рекомендувало перебувати на самоізоляції 10 днів – з часу появи симптомів чи отримання позитивного результату мало минути 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути жодних симптомів захворювання.
Наразі в Україні шириться штам коронавірусу Омікрон. Він провокує більше випадків захворювання, водночас люди хворіють у значно легшій формі, ніж це було раніше.
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Через це пацієнтів рідше госпіталізують до лікарень.
Щоб вберегтися від інфікування, варто завчасно подбати про своє здоров’я та вакцинуватися від коронавірусу.