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В Україні скоротили термін перебування на самоізоляції Covid-хворих

7 Лютого 2022, 16:42
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

Для пацієнтів з коронавірусом зменшено рекомендований термін перебування на самоізоляції.

Відтепер люди можуть контактувати з іншими раніше.

Коли можна завершувати самоізоляцію:

  • через п’ять днів з моменту появи симптомів чи отримання позитивного тесту на коронавірус, умова – відсутність симптомів;
  • це можна зробити й раніше у разі негативного ПЛР-тесту.

Раніше МОЗ рекомендувало перебувати на самоізоляції 10 днів – з часу появи симптомів чи отримання позитивного результату мало минути 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути жодних симптомів захворювання.

Наразі в Україні шириться штам коронавірусу Омікрон. Він провокує більше випадків захворювання, водночас люди хворіють у значно легшій формі, ніж це було раніше.

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Через це пацієнтів рідше госпіталізують до лікарень.

Щоб вберегтися від інфікування, варто завчасно подбати про своє здоров’я та вакцинуватися від коронавірусу.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , самоізоляція
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