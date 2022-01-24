В Украине расширили сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы єПідтримка. Теперь украинцы в возрасте от 60 лет могут купить на тысячу гривен за вакцинацию лекарства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в социальных сетях.

— Расширяем президентскую программу єПідтримка. С 24 января полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить тысячу гривен на лекарства. 19 января правительство приняло необходимые для этого решения, — отметил он.

Купить их можно не только в аптечных пунктах, а также онлайн, как по рецепту врача, так и без него. Программа не распространяется на препараты с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Потратить деньги можно в течение четырех месяцев онлайн и офлайн.

Федоров также добавил, что всего за время проекта было подано 7,5 млн заявок и потрачено 1,6 млрд грн.

Также получить тысячу за вакцинацию могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь Covid-сертификат в приложении Дія.

Ранее на эти средства можно было приобрести железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины, билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр, билеты на концерты, абонемент в спортзал, книги.

Источник: Денис Шмыгаль , Михаил Федоров