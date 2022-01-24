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В Україні тисячу за Covid-вакцинацію можна витратити на ліки людям 60+

24 Січня 2022, 11:00
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
ліки,
Джерело: Depositphotos

В Україні розширили сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми єПідтримка. Тепер українці віком від 60 років можуть купити на тисячу гривень за вакцинацію ліки.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соціальних мережах.

– Розширюємо президентську програму єПідтримка. З 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень на ліки. 19 січня уряд ухвалив необхідні для цього рішення, – зазначив він.

Придбати їх можна не лише в аптечних пунктах, а також онлайн, як за рецептом лікаря, так і без нього. Програма не поширюється на препарати з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Витратити гроші можна впродовж чотирьох місяців онлайн та офлайн.

Федоров також додав, що загалом за час проєкту було подано 7,5 млн заявок та витрачено 1,6 млрд грн.

Також отримати тисячу за вакцинацію можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати Covid-сертифікат у додатку Дія.

Раніше на ці кошти можна було придбати залізничні та авіаквитки в межах України, квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр, квитки на концерти, абонемент в спортзал, книжки.

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Джерело: Денис Шмигаль, Михайло Федоров

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Ліки
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