По прогнозам, в 2023 году в Украине может начаться новая волна кори, потому что вспышки этой инфекции носят циклический характер и повторяются каждые четыре-пять лет. Предыдущая вспышка кори свирепствовала в нашей стране в 2017–2019 годах.

— К сожалению, в Украине уже фиксируются очаги кори. Поэтому задача и государства, и всех взрослых – защитить себя и детей от опасной инфекции, — говорится в сообщении Минздрава.

По словам экспертов, дать должную защиту может только вакцинация. Ведь от кори нет ни лекарства, ни никаких других средств профилактики.

От кори защищают две дозы КПК вакцины. По Национальному календарю профилактических прививок детей вакцинируют по следующей схеме:

I доза вакцины — в 12 месяцев;

ревакцинация (II доза) – в 6 лет.

Если ребенок пропустил плановую прививку, необходимо как можно быстрее вакцинироваться.

В случае если 6-летний ребенок или взрослый не имеют прививки против кори, необходимо сделать две дозы вакцины с интервалом в один месяц.

Если вы не помните, делали ли ребенку прививки КПК, и нет документальных подтверждений, необходимо обязательно вакцинировать ребенка. Даже если он получит дополнительную прививку, это лишь усилит защиту от кори.

В ситуации, если ребенок от 6 месяцев контактировал с больным корью, рекомендовано немедленно прививать его. Введенная доза будет считаться нулевой и не засчитывается в качестве первой дозы вакцинации по возрасту. Последующие прививки проводятся согласно календарю профилактических прививок.