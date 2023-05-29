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В Украине уже фиксируют вспышки кори: как защитить себя и детей от опасной инфекции

29 мая 2023, 11:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
В Украине уже фиксируют вспышки кори: как защитить себя и детей от опасной инфекции
Источник: Depositphotos

По прогнозам, в 2023 году в Украине может начаться новая волна кори, потому что вспышки этой инфекции носят циклический характер и повторяются каждые четыре-пять лет. Предыдущая вспышка кори свирепствовала в нашей стране в 2017–2019 годах.

— К сожалению, в Украине уже фиксируются очаги кори. Поэтому задача и государства, и всех взрослых – защитить себя и детей от опасной инфекции, — говорится в сообщении Минздрава.

По словам экспертов, дать должную защиту может только вакцинация. Ведь от кори нет ни лекарства, ни никаких других средств профилактики.

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От кори защищают две дозы КПК вакцины. По Национальному календарю профилактических прививок детей вакцинируют по следующей схеме:

  • I доза вакцины — в 12 месяцев;
  • ревакцинация (II доза) – в 6 лет.

Если ребенок пропустил плановую прививку, необходимо как можно быстрее вакцинироваться.

В случае если 6-летний ребенок или взрослый не имеют прививки против кори, необходимо сделать две дозы вакцины с интервалом в один месяц.

Если вы не помните, делали ли ребенку прививки КПК, и нет документальных подтверждений, необходимо обязательно вакцинировать ребенка. Даже если он получит дополнительную прививку, это лишь усилит защиту от кори.

В ситуации, если ребенок от 6 месяцев контактировал с больным корью, рекомендовано немедленно прививать его. Введенная доза будет считаться нулевой и не засчитывается в качестве первой дозы вакцинации по возрасту. Последующие прививки проводятся согласно календарю профилактических прививок.

Источник
Минздрав
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