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В Україні вже фіксують спалахи кору: як захистити себе та дітей від небезпечної інфекції

29 Травня 2023, 11:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
В Україні вже фіксують спалахи кору: як захистити себе та дітей від небезпечної інфекції
Джерело: Depositphotos

За прогнозами, у 2023 році в Україні може початися нова хвиля кору, тому що спалахи цієї інфекції мають циклічний характер і повторюються кожні чотири-п’ять років. Попередній спалах кору лютував у нашій країні у 2017-2019 роках.

– На жаль, в Україні вже фіксуються осередки кору. Тому завдання і держави, і всіх дорослих – захистити себе та дітей від небезпечної інфекції, – йдеться в повідомленні МОЗ.

За словами експертів, дати належний захист може лише вакцинація. Адже від кору немає ні ліків, ні жодних інших засобів профілактики.

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Від кору захищають дві дози КПК вакцини. За Національним календарем профілактичних щеплень дітей вакцинують за такою схемою:

  • I доза вакцини – у 12 місяців;
  • ревакцинація (II доза) – у 6 років.

Якщо дитина пропустила планове щеплення, необхідно якнайшвидше вакцинуватися.

У разі якщо 6-річна дитина або дорослий не мають щеплення проти кору, необхідно зробити дві дози вакцини з інтервалом в один місяць.

Якщо ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і немає документальних підтверджень, необхідно обов’язково вакцинувати дитину. Навіть якщо вона отримає додаткове щеплення, це лише посилить захист від кору.

У ситуації, якщо дитина від 6 місяців контактувала з хворим на кір, рекомендовано негайно щепити її. Введена доза вважатиметься нульовою і не зараховується як перша доза вакцинації за віком. Наступні щеплення проводяться згідно з календарем профілактичних щеплень.

Джерело
МОЗ
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Вакцинація Кір Кір в Україні поради лікаря
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