За прогнозами, у 2023 році в Україні може початися нова хвиля кору, тому що спалахи цієї інфекції мають циклічний характер і повторюються кожні чотири-п’ять років. Попередній спалах кору лютував у нашій країні у 2017-2019 роках.

– На жаль, в Україні вже фіксуються осередки кору. Тому завдання і держави, і всіх дорослих – захистити себе та дітей від небезпечної інфекції, – йдеться в повідомленні МОЗ.

За словами експертів, дати належний захист може лише вакцинація. Адже від кору немає ні ліків, ні жодних інших засобів профілактики.

Від кору захищають дві дози КПК вакцини. За Національним календарем профілактичних щеплень дітей вакцинують за такою схемою:

I доза вакцини – у 12 місяців;

ревакцинація (II доза) – у 6 років.

Якщо дитина пропустила планове щеплення, необхідно якнайшвидше вакцинуватися.

У разі якщо 6-річна дитина або дорослий не мають щеплення проти кору, необхідно зробити дві дози вакцини з інтервалом в один місяць.

Якщо ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і немає документальних підтверджень, необхідно обов’язково вакцинувати дитину. Навіть якщо вона отримає додаткове щеплення, це лише посилить захист від кору.

У ситуації, якщо дитина від 6 місяців контактувала з хворим на кір, рекомендовано негайно щепити її. Введена доза вважатиметься нульовою і не зараховується як перша доза вакцинації за віком. Наступні щеплення проводяться згідно з календарем профілактичних щеплень.