В Украине за минувшие сутки, 6 января, зафиксировано 7 177 новых случаев Covid-19. Заболели 364 ребенка и 203 медработника.
За прошедшие сутки:
- госпитализированы – 1 866 человек;
- летальных исходов – 192;
- выздоровело – 5 595 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 696 468 человек;
- выздоровело – 3 506 509 человек;
- летальных исходов – 97 088;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 933 070.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 904;
Винницкая область – 323;
Волынская область – 76;
Днепропетровская область – 276;
Донецкая область – 218;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 154;
Запорожская область – 159;
Ивано-Франковская область – 505;
Киевская область – 272;
Кировоградская область – 54;
Луганская область – 87;
Львовская область – 494;
Николаевская область – 163;
Одесская область – 228;
Полтавская область – 270;
Ровенская область – 163;
Сумская область – 379;
Тернопольская область – 366;
Харьковская область – 652;
Херсонская область – 120;
Хмельницкая область – 300;
Черкасская область – 241;
Черновицкая область – 133;
Черниговская область – 316.
За сутки 6 января в Украине 71 841 человек вакцинирован против коронавируса. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.
Уже 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.
Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу 2021 года должен составлять 40%.
В Украине на 6 января зафиксировали 6 632 новых случая Covid-19. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.