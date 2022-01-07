В Україні за минулу добу, 6 січня, зафіксовано 7 177 нових випадків Covid-19. Захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.

За минулу добу:

госпіталізовано – 1 866 осіб;

летальних випадків – 192;

одужало – 5 595 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 696 468 осіб;

одужало – 3 506 509 осіб;

летальних випадків – 97 088;

проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 904;

Вінницька область – 323;

Волинська область – 76;

Дніпропетровська область – 276;

Донецька область – 218;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 154;

Запорізька область – 159;

Івано-Франківська область – 505;

Київська область – 272;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 87;

Львівська область – 494;

Миколаївська область – 163;

Одеська область – 228;

Полтавська область – 270;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 379;

Тернопільська область – 366;

Харківська область – 652;

Херсонська область – 120;

Хмельницька область – 300;

Черкаська область – 241;

Чернівецька область – 133;

Чернігівська область – 316.

За добу 6 січня в Україні 71 841 людину вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

Вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 44,9% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%.