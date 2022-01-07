В Україні за минулу добу, 6 січня, зафіксовано 7 177 нових випадків Covid-19. Захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.
За минулу добу:
- госпіталізовано – 1 866 осіб;
- летальних випадків – 192;
- одужало – 5 595 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 696 468 осіб;
- одужало – 3 506 509 осіб;
- летальних випадків – 97 088;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 904;
Вінницька область – 323;
Волинська область – 76;
Дніпропетровська область – 276;
Донецька область – 218;
Житомирська область – 324;
Закарпатська область – 154;
Запорізька область – 159;
Івано-Франківська область – 505;
Київська область – 272;
Кіровоградська область – 54;
Луганська область – 87;
Львівська область – 494;
Миколаївська область – 163;
Одеська область – 228;
Полтавська область – 270;
Рівненська область – 163;
Сумська область – 379;
Тернопільська область – 366;
Харківська область – 652;
Херсонська область – 120;
Хмельницька область – 300;
Черкаська область – 241;
Чернівецька область – 133;
Чернігівська область – 316.
За добу 6 січня в Україні 71 841 людину вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.
Вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 44,9% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%.