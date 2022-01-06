В Украине по состоянию на 6 января подтверждено 3 689 291 случай коронавируса, а за сутки – 6 632. Среди них – 240 детей и 182 медработника.

В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа попали 2 028 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 96 896 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерло 187 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 500 914 украинцам, за сутки – 9 121 человеку.

Всего в Украине осуществили 16 898 750 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 32 812.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 1 173;

Винницкая область — 255;

Волынская область — 73;

Днепропетровская область — 216;

Донецкая область — 298;

Житомирская область – 201;

Закарпатская область – 281;

Запорожская область — 172;

Ивано-Франковская область – 290;

Киевская область — 250;

Кировоградская область — 52;

Луганская область — 100;

Львовская область — 400;

Николаевская область — 122;

Одесская область — 379;

Полтавская область — 305;

Ровенская область – 235;

Сумская область – 227;

Тернопольская область – 173;

Харьковская область — 397;

Херсонская область — 127;

Хмельницкая область — 390;

Черкасская область — 252;

Черновицкая область – 162;

Черниговская область — 102.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 5 января, в Украине вакцину ввели от коронавируса 104 844 человека. Первую дозу получили 29 997 людей, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4 040 человек.

Коронавирус в Украине

5 января в Украине подтвердили 4 571 случай Covid-19. Выздороветь удалось 8 439 пациентам, а умерло – 273 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.