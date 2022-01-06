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В Украине за сутки зафиксировали 6 632 новых случая Covid-19

6 января 2022, 08:20
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус,
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 6 января подтверждено 3 689 291 случай коронавируса, а за сутки – 6 632. Среди них – 240 детей и 182 медработника.

В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа попали 2 028 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 96 896 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерло 187 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 500 914 украинцам, за сутки – 9 121 человеку.

Всего в Украине осуществили 16 898 750 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 32 812.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 1 173;
  • Винницкая область — 255;
  • Волынская область — 73;
  • Днепропетровская область — 216;
  • Донецкая область — 298;
  • Житомирская область – 201;
  • Закарпатская область – 281;
  • Запорожская область — 172;
  • Ивано-Франковская область – 290;
  • Киевская область — 250;
  • Кировоградская область — 52;
  • Луганская область — 100;
  • Львовская область — 400;
  • Николаевская область — 122;
  • Одесская область — 379;
  • Полтавская область — 305;
  • Ровенская область – 235;
  • Сумская область – 227;
  • Тернопольская область – 173;
  • Харьковская область — 397;
  • Херсонская область — 127;
  • Хмельницкая область — 390;
  • Черкасская область — 252;
  • Черновицкая область – 162;
  • Черниговская область — 102.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 5 января, в Украине вакцину ввели от коронавируса 104 844 человека. Первую дозу получили 29 997 людей, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4 040 человек.

Коронавирус в Украине

5 января в Украине подтвердили 4 571 случай Covid-19. Выздороветь удалось 8 439 пациентам, а умерло – 273 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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