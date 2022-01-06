В Украине по состоянию на 6 января подтверждено 3 689 291 случай коронавируса, а за сутки – 6 632. Среди них – 240 детей и 182 медработника.
В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа попали 2 028 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 96 896 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерло 187 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 3 500 914 украинцам, за сутки – 9 121 человеку.
Всего в Украине осуществили 16 898 750 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 32 812.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 1 173;
- Винницкая область — 255;
- Волынская область — 73;
- Днепропетровская область — 216;
- Донецкая область — 298;
- Житомирская область – 201;
- Закарпатская область – 281;
- Запорожская область — 172;
- Ивано-Франковская область – 290;
- Киевская область — 250;
- Кировоградская область — 52;
- Луганская область — 100;
- Львовская область — 400;
- Николаевская область — 122;
- Одесская область — 379;
- Полтавская область — 305;
- Ровенская область – 235;
- Сумская область – 227;
- Тернопольская область – 173;
- Харьковская область — 397;
- Херсонская область — 127;
- Хмельницкая область — 390;
- Черкасская область — 252;
- Черновицкая область – 162;
- Черниговская область — 102.
Вакцинация от Covid-19
За прошлые сутки, 5 января, в Украине вакцину ввели от коронавируса 104 844 человека. Первую дозу получили 29 997 людей, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4 040 человек.
Коронавирус в Украине
5 января в Украине подтвердили 4 571 случай Covid-19. Выздороветь удалось 8 439 пациентам, а умерло – 273 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.