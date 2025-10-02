Флеболог — это врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний вен. Основное внимание специалиста направлено на профилактику и лечение варикозной болезни, тромбофлебита, венозной недостаточности и других патологий сосудов нижних конечностей.

Проблемы с венами часто игнорируют на ранних стадиях, но именно своевременное обращение к флебологу помогает предотвратить серьезные осложнения, такие как тромбы или хронические отеки.

Методы диагностики и лечения

В современном медицинском центре MedHealth применяют передовые методики, позволяющие точно диагностировать состояние вен и назначить эффективное лечение. Среди основных:

УЗИ вен (допплерография) — безболезненное и высокоточное обследование вен нижних конечностей;

Малоинвазивные процедуры — эндовенозная лазерная коагуляция (EVLK), склеротерапия;

Консервативное лечение — компрессионная терапия, лекарства для улучшения венозного кровообращения;

Хирургическое лечение — в сложных случаях флеболог проводит оперативные вмешательства с минимальной травматизацией тканей.

Каждый метод подбирается индивидуально в зависимости от стадии заболевания, возраста и состояния пациента.

Почему пациенты выбирают MedHealth

Главный флеболог Александр Базяк имеет более 20 лет опыта и применяет современные малоинвазивные методики, позволяющие быстро и безболезненно лечить варикоз.

Пациенты отмечают внимательность врача, индивидуальный подход и подробное объяснение процесса лечения. Благодаря этому MedHealth пользуется высоким доверием — более 90% пациентов рекомендуют центр знакомым.

Медицинский центр имеет все необходимые лицензии, современное оборудование и работает ежедневно: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в выходные — с 08:00 до 18:00.

Своевременное обращение к флебологу — это забота о здоровье вен и качестве жизни. В MedHealth пациенты получают современную диагностику, индивидуальное лечение и профессиональную поддержку на всех этапах.

Если вы испытываете боль, отеки, судороги или заметили изменения вен на ногах, не откладывайте визит к специалисту — ранняя диагностика и лечение помогают избежать серьезных осложнений.

Помимо лечения, флеболог консультирует пациентов по профилактике венозных заболеваний. Это включает правильный режим физической активности, ношение компрессионного трикотажа, контроль веса и питания, а также регулярные обследования для людей в группе риска. Соблюдение рекомендаций врача помогает поддерживать здоровье вен, снижает риск повторного развития варикоза и улучшает общее самочувствие.