Медики, которые хотят менять ход событий на фронте, — Азов ждёт именно вас.
Медицинская служба Азова: где рождается опыт
12 бригада Азов — одно из самых боеспособных подразделений Сил обороны Украины, действующее на самых горячих участках фронта. Особое место в её структуре занимает медицинская служба: именно она обеспечивает сохранение личного состава даже в самых сложных обстоятельствах.
Медики Азова наработали уникальный практический опыт, которого не даст ни один мирный госпиталь.
Служба внедряет международные стандарты тактической медицины, протокол TCCC и алгоритм M.A.R.C.H. P.A.W.S. и постоянно адаптирует их к реальным условиям боя. Благодаря этому бригада ведёт боевые действия с минимальными безвозвратными потерями даже на сложных направлениях.
Перечень медицинских вакансий: кто нужен прямо сейчас
Медицинская служба бригады открыта для специалистов разных профилей. Актуальные медицинские специальности, по которым ведётся отбор:
- Боевые медики (парамедики) — с опытом такмеда или готовностью к обучению;
- Врачи и фельдшеры — для работы на стабилизационных пунктах и в полевых условиях;
- Инструкторы по тактической медицине — для подготовки личного состава;
- Анестезиологи и хирурги — для проведения экстренных операций непосредственно на месте эвакуации.
Чем отличается служба медика в Азове от работы в гражданской больнице?
Это другое измерение медицины. Здесь решения принимаются за считанные секунды, а каждое правильное действие буквально спасает человека.
Медицинская служба Азова одна из первых в Украине внедрила переливание крови непосредственно на поле боя — и это не исключение, а повседневная практика.
Специалисты службы регулярно обмениваются опытом с коллегами из других подразделений и участвуют в учебных мероприятиях для гражданских медиков.
Развитие и обучение как часть службы
Медики бригады не останавливаются в профессиональном росте даже в условиях активных боевых действий.
Служба разрабатывает собственные методические материалы, проводит внутренние тренинги и ведёт работу по повышению квалификации всего личного состава.
Легендарное подразделение с глубокими традициями и настоящими ценностями — это не просто место службы, а среда, где медик становится лучшей версией себя.
Условия и поддержка для медицинского персонала
Азов обеспечивает своих медиков современным оборудованием, необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты.
Стабилизационные пункты бригады оборудованы по международным стандартам и имеют всё необходимое для полноценного оказания помощи — от базового такмеда до экстренного хирургического вмешательства.
Подробная информация об условиях контракта, обеспечении и социальных гарантиях доступна на azov.org.ua.
Подайте заявку и спасайте вместе с Азовом
Если вы медицинский специалист, который ищет место, где его знания действительно будут иметь значение, вакансии в медицинской службе Азова — это ваш шанс.
Бригада, которая отстаивает свободу украинского народа на самых сложных направлениях, нуждается в людях с сердцем и профессионализмом.
Выбирайте вакансии в медицинской службе оставьте заявку на странице бригады Азов.
