Медики, которые хотят менять ход событий на фронте, — Азов ждёт именно вас.

Медицинская служба Азова: где рождается опыт

12 бригада Азов — одно из самых боеспособных подразделений Сил обороны Украины, действующее на самых горячих участках фронта. Особое место в её структуре занимает медицинская служба: именно она обеспечивает сохранение личного состава даже в самых сложных обстоятельствах.

Медики Азова наработали уникальный практический опыт, которого не даст ни один мирный госпиталь.

Служба внедряет международные стандарты тактической медицины, протокол TCCC и алгоритм M.A.R.C.H. P.A.W.S. и постоянно адаптирует их к реальным условиям боя. Благодаря этому бригада ведёт боевые действия с минимальными безвозвратными потерями даже на сложных направлениях.

Перечень медицинских вакансий: кто нужен прямо сейчас

Медицинская служба бригады открыта для специалистов разных профилей. Актуальные медицинские специальности, по которым ведётся отбор:

Боевые медики (парамедики) — с опытом такмеда или готовностью к обучению;

Врачи и фельдшеры — для работы на стабилизационных пунктах и в полевых условиях;

Инструкторы по тактической медицине — для подготовки личного состава;

Анестезиологи и хирурги — для проведения экстренных операций непосредственно на месте эвакуации.

Чем отличается служба медика в Азове от работы в гражданской больнице?

Это другое измерение медицины. Здесь решения принимаются за считанные секунды, а каждое правильное действие буквально спасает человека.

Медицинская служба Азова одна из первых в Украине внедрила переливание крови непосредственно на поле боя — и это не исключение, а повседневная практика.

Специалисты службы регулярно обмениваются опытом с коллегами из других подразделений и участвуют в учебных мероприятиях для гражданских медиков.

Развитие и обучение как часть службы

Медики бригады не останавливаются в профессиональном росте даже в условиях активных боевых действий.

Служба разрабатывает собственные методические материалы, проводит внутренние тренинги и ведёт работу по повышению квалификации всего личного состава.

Легендарное подразделение с глубокими традициями и настоящими ценностями — это не просто место службы, а среда, где медик становится лучшей версией себя.

Условия и поддержка для медицинского персонала

Азов обеспечивает своих медиков современным оборудованием, необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

Стабилизационные пункты бригады оборудованы по международным стандартам и имеют всё необходимое для полноценного оказания помощи — от базового такмеда до экстренного хирургического вмешательства.

Подробная информация об условиях контракта, обеспечении и социальных гарантиях доступна на azov.org.ua.

Подайте заявку и спасайте вместе с Азовом

Если вы медицинский специалист, который ищет место, где его знания действительно будут иметь значение, вакансии в медицинской службе Азова — это ваш шанс.

Бригада, которая отстаивает свободу украинского народа на самых сложных направлениях, нуждается в людях с сердцем и профессионализмом.

Выбирайте вакансии в медицинской службе оставьте заявку на странице бригады Азов.

