Медики, які хочуть змінювати хід подій на фронті, – Азов чекає саме на вас.

Медична служба Азову: де народжується досвід

12 бригада Азов – один із найбоєздатніших підрозділів Сил оборони України, що діє на найгарячіших ділянках фронту. Особливе місце в її структурі займає медична служба: саме вона забезпечує збереження особового складу навіть у найскрутніших обставинах.

Медики Азову напрацювали унікальний практичний досвід, якого не дасть жоден мирний шпиталь.

Служба впроваджує міжнародні стандарти тактичної медицини, протокол TCCC та алгоритм M.A.R.C.H. P.A.W.S. і постійно адаптує їх до реальних умов бою. Завдяки цьому бригада веде бойові дії з мінімальними безповоротними втратами навіть на складних напрямках.

Перелік медичних вакансій: хто потрібен прямо зараз

Медична служба бригади відкрита для фахівців різних профілів. Актуальні медичні спеціальності, за якими ведеться відбір:

Бойові медики (парамедики) – з досвідом такмеду або готовністю до навчання;

Лікарі та фельдшери – для роботи на стабілізаційних пунктах і в польових умовах;

Інструктори з тактичної медицини – для підготовки особового складу;

Анестезіологи та хірурги – для проведення екстреного оперування безпосередньо на місці евакуації.

Чим відрізняється служба медика в Азові від роботи в цивільній лікарні?

Це інший вимір медицини. Тут рішення ухвалюються за лічені секунди, а кожна правильна дія буквально рятує людину.

Медична служба Азову одна з перших в Україні запровадила переливання крові безпосередньо на полі бою – і це не виняток, а повсякденна практика.

Фахівці служби регулярно обмінюються досвідом із колегами з інших підрозділів та беруть участь у навчальних заходах для цивільних медиків.

Розвиток і навчання як частина служби

Медики бригади не зупиняються у професійному зростанні навіть в умовах активних бойових дій.

Служба розробляє власні методичні матеріали, проводить внутрішні тренінги та веде роботу з підвищення кваліфікації всього особового складу.

Легендарний підрозділ із глибокими традиціями та справжніми цінностями – це не просто місце служби, а середовище, де медик стає кращою версією себе.

Умови та підтримка для медичного персоналу

Азов забезпечує своїх медиків сучасним обладнанням, необхідними медикаментами та засобами індивідуального захисту.

Стабілізаційні пункти бригади облаштовані за міжнародними стандартами й мають усе необхідне для повноцінного надання допомоги – від базового такмеду до екстреного хірургічного втручання.

Детальна інформація про умови контракту, забезпечення та соціальні гарантії доступна на azov.org.ua.

Подайте заявку і рятуйте разом з Азовом

Якщо ви медичний фахівець, який шукає місце, де його знання справді матимуть значення, вакансії в медичній службі Азову – це ваш шанс. Бригада, яка виборює свободу українського народу на найважчих напрямках, потребує людей із серцем і фаховістю.

Вибирайте вакансії в медичній службі залиште заявку на сторінці бригади Азов.

Подайте заявку і рятуйте разом з Азовом

Якщо ви медичний фахівець, який шукає місце, де його знання справді матимуть значення, вакансії в медичній службі Азову – це ваш шанс. Бригада, яка виборює свободу українського народу на найважчих напрямках, потребує людей із серцем і фаховістю.

Вибирайте вакансії в медичній службі залиште заявку на сторінці бригади Азов.