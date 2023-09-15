В Украине стало доступным приложение от Google — Lookout. Оно помогает слабовидящим людям, озвучивает текст и идентифицирует объекты вокруг.

Приложение Lookout было выпущено Google еще в 2018 году, но 6 сентября 2023 года стало доступным в Украине. Сообщение об официальном релизе было размещено на блоге компании.

Украинская версия приложения Lookout предлагает пользователям три режима.

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Режим текста включен в приложении по умолчанию и идеально подходит для озвучивания небольшого количества текста. Пользователи могут использовать его для сортировки почты или распознавания указателей и вывесок.

Режим документа позволяет озвучивать целые страницы напечатанного или рукописного текста.

Режим исследования, используя камеру, позволяет идентифицировать объекты вокруг.

В целом приложение Lookout доступно на 24 языках, а наиболее расширенный функционал имеет англоязычная версия. Пользователи этой версии могут благодаря смартфону распознавать номиналы банкнот, считывать штрих-коды упаковки пищевых продуктов и графические изображения.