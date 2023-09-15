В Україні став доступним додаток від Google – Lookout. Він допомагає людям з вадами зору, озвучує текст та ідентифікує об’єкти навколо.

Застосунок Lookout був випущений Google ще у 2018 році, але 6 вересня 2023 року став доступним в Україні. Повідомлення про офіційний реліз було розміщено на блозі компанії.

Українська версія додатка Lookout пропонує користувачам три режими.

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Режим тексту увімкнений в додатку за замовчуванням та ідеально підходить для озвучення невеликої кількості тексту. Користувачі можуть використовувати його для сортування пошти або розпізнавання вказівників та вивісок.

Режим документа дозволяє озвучувати цілі сторінки надрукованого або рукописного тексту.

Режим дослідження, використовуючи камеру, дозволяє ідентифікувати об’єкти навколо.

Загалом додаток Lookout доступний у 24 мовах, а найбільш розширений функціонал має англомовна версія. Користувачі цієї версії можуть завдяки смартфону розпізнавати номінали банкнот, зчитувати штрих-коди пакування харчових продуктів та графічні зображення.