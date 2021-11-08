В Украине утвердили форму справки, которую будут получать пациенты с временными или постоянными противопоказаниями к вакцинации от коронавируса.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения. Инструкцию по заполнению формы утвердили приказом министерства № 2394 от 2 ноября 2021 года. Форма зарегистрирована под номером 028-1/0. Ее должен заполнять личный врач пациента.

Форму заполняют на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями к применению вакцин, решений Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) и перечня медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок.

Чтобы получить дополнительную информацию о верификации диагноза, врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение относительно диагноза. Минздрав предоставил инструкцию, как правильно заполнять справку.

Справка о временных противопоказаниях к вакцинации должна обязательно содержать срок действия противопоказаний. Постоянные противопоказания могут быть только к прививке конкретной вакциной от Covid-19, если была аллергическая реакция на первую дозу или один из компонентов препарата.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что единственным абсолютным и постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этого препарата. Подробнее о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса — читайте на Фактах ICTV.