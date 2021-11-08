В Україні затвердили форму довідки, яку отримуватимуть пацієнти з тимчасовими або постійними протипоказаннями до вакцинації від коронавірусу.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я. Інструкцію щодо заповнення форми затвердили наказом міністерства № 2394 від 2 листопада 2021 року. Форма зареєстрована під номером 028-1/0. Її повинен заповнювати особистий лікар пацієнта.

Форму заповнюють на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) та Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо верифікації діагнозу, лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно приймає рішення щодо діагнозу. МОЗ надало інструкцію, як правильно заповнювати довідку.

Довідка про тимчасові протипоказання до вакцинації має обов’язково містити термін дії протипоказань. Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від Covid-19, якщо була алергічна реакція на першу дозу чи один з компонентів препарату.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що єдиним абсолютним і постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цього препарату. Детальніше про протипоказання до вакцинації від коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.