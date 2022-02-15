Коронавирус продолжает распространяться в Украине. В одной из больниц Днепра в три раза увеличилось количество людей, которые обращаются в приемное отделение с Covid-19.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И.Мечникова Сергей Рыженко во время брифинга 15 февраля.

По его словам, сейчас по-прежнему очень плохо переносят Covid-инфекцию пожилые люди и беременные женщины.

— У беременных женщин, которые болеют коронавирусом, происходит нарушение плацентарного кровообращения, что может негативно повлиять на ребенка, — отметил Рыженко.

Специалист рассказал, что в больнице сейчас находится 10 беременных женщин с коронавирусом. Они в состоянии средней тяжести. Их жизни пока ничего не угрожает, однако у женщин есть пневмонии и почечные осложнения.

Всего в Covid-центре больницы Мечникова находится 80 пациентов. 24 человека сейчас в тяжелом состоянии. Врач подчеркнул, что это показатель, который был и во время волны штамма Дельта.

— Мы сегодня не проводим разницу между штаммом Омикрон и вариантом Дельта, ведь поражения, которые бывают после этого штамма, почти такие, как после Дельты, — добавил Рыженко.

Он обратил внимание на то, что во время коронавируса нельзя делать операции, ведь это может привести к тромбообразованию и разжижению крови.

По состоянию на 15 февраля в Днепропетровской области зафиксировали 2 446 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтвердили 29 724 случая инфицирования. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сергей Рыженко