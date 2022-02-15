Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. В одній із лікарень Дніпра утричі збільшилась кількість людей, які звертаються до приймального відділення з Covid-19.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу 15 лютого.

За його словами, зараз, як і раніше, дуже погано переносять Covid-інфекцію літні люди та вагітні жінки.

– У вагітних жінок, які хворіють на коронавірус, відбувається порушення плацентарного кровообігу, що може негативно вплинути на дитину, – зазначив Риженко.

Спеціаліст розповів, що у лікарні зараз перебуває 10 вагітних жінок з коронавірусом. Вони у стані середньої тяжкості. Їхньому життю наразі нічого не загрожує, однак у жінок є пневмонії та ниркові ускладнення.

Загалом у Covid-центрі лікарні Мечникова перебуває 80 пацієнтів. 24 людини зараз у важкому стані. Лікар наголосив, що це показник, який був і під час хвилі штаму Дельта.

– Ми сьогодні не проводимо різницю між штамом Омікрон і варіантом Дельта, адже ураження, які бувають після цього штаму, майже такі, як після Дельти, – додав Риженко.

Він звернув увагу на те, що під час коронавірусу не можна робити операції, адже це може призвести до тромбоутворення та розрідження крові.

Станом на 15 лютого у Дніпропетровській області зафіксували 2 446 нових випадків коронавірусу. Загалом у країні підтвердили 29 724 випадки інфікування. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сергій Риженко