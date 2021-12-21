Украина уже договорилась о поставках вакцины от коронавируса в 2022 году, доз должно хватить на плановую ревакцинацию взрослого населения.

Об этом во время брифинга 21 декабря 2021 года сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— У Украины уже есть договоренности на поставку почти 42 млн доз вакцины против коронавируса в 2022 году. Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн вещества CoronaVac и 10 млн по механизму COVAX, — уточнил Игорь Кузин.

По его словам, эти поступления уже гарантированы.

Их хватит, чтобы провести полноценную ревакцинацию двумя дозами 70% взрослого населения страны.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С начала кампании привили 14 422 443 человека, первую дозу получил 14 422 441 украинец, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 граждан.

Все желающие могут посетить пункты прививки и получить укол, который спасает от осложнений в случае заболевания коронавирусом.