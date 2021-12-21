Україна вже домовилася про постачання вакцини від коронавірусу у 2022 році, доз має вистачити на планову ревакцинацію дорослого населення.

Про це під час брифінгу 21 грудня 2021 року повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Україна вже має домовленості на постачання майже 42 млн доз вакцини проти коронавірусу у 2022 році. Йдеться про 25 млн доз вакцини Pfizer, 6,5 млн речовини CoronaVac та 10 млн за механізмом COVAX, – уточнив Ігор Кузін.

За його словами, ці надходження уже гарантовані.

Їх вистачить, щоб провести повноцінну ревакцинацію двома дозами 70% дорослого населення країни.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Від початку кампанії щеплено 14 422 443 людини, першу дозу отримав 14 422 441 українець, повністю імунізовано та отримали дві дози – 13 061 477 громадян.

Усі охочі можуть і наразі завітати до пунктів щеплення та отримати укол, який рятує від ускладнень у разі захворювання на коронавірус.